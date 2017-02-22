Создатель "Шерлока" не исключил закрытия сериала

Он пояснил, что проблемы с производством новых серий "Шерлока" связаны в первую очередь с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, которые в данный момент крайне востребованы в Голливуде.

По словам сценариста проекта Марка Гэттиса, четвёртый сезон шоу может оказаться последним, сообщает Life.ru





Сценарист и исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гэттис намекнул на возможное закрытие самого популярного сериала от BBC. Он пояснил, что проблемы с производством новых серий "Шерлока" связаны в первую очередь с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, которые в данный момент крайне востребованы в Голливуде.





— Я, честно, не знаю, будет ли что-то ещё. Это очень подходящий момент, чтобы завершить историю, — приводит слова сценариста The Sun.





Напомним, что ещё до выхода четвёртого сезона среди фанатов поползли слухи о том, что он будет последним. Однако в декабре шоураннер проекта Стивен Моффат успокоил зрителей, заявив, что у них ещё много качественных историй, ради которых можно преодолеть любые трудности, раз за разом собирая актёрский состав на съёмочной площадке.





Четвёртый сезон "Шерлока" вышел на экраны в январе 2017 года и был встречен ожесточёнными спорами и критикой со стороны фанатов. Зрители обвиняли создателей в разрушении атмосферы полюбившегося проекта и попытках превратить Шерлока Холмса в очередное подобие Джеймса Бонда.



