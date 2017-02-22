Обеспеченность населенных пунктов Жамбылской области природным газом достигла 55,5%

По программе модернизации сетей газоснабжения города Тараз в прошлом году проведена замена 79 км газопровода на подземные.

Аким области подробно остановился о проделанной работе по газификации региона. Так, за отчетный период обеспеченность населенных пунктов области природным газом достигла 55,5%, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





- В этом значительную роль сыграло газовое месторождение «Жаркум», с вводом которого общий объем добычи ТОО «Амангельдинское газовое месторождение» в минувшем году составил 352 млн.м3 газа в год, -сказал Карим Кокрекбаев.





Было отмечено, что в текущем году начнется строительство подводящего газопровода к жилому массиву Шолдала г.Тараз, газорегуляторной станций Акыртобе в районе Т.Рыскулова, разработка проектно-сметной документации для газификаций 64 населенных пунктов пяти районов области (Талас, Сарысу, Байзак, Шу, Жамбыл).





В Меркенском районе завершено строительство подводящего газопровода протяженностью 26,5 км к четырем населенным пунктам "Алтынарык - Беларык" и "Кенес - Акермен".





По программе модернизации сетей газоснабжения города Тараз в прошлом году проведена замена 79 км газопровода на подземные.





Кроме того построена дожимная компрессоная станция (ДКС) в районе Т.Рыскулова. Эта станция позволит реализовать излишки газа на экспорт в Китай в объеме 1,9 млрд.м3 в текущем году и довести до 3,5 млрд. м3 в 2018 году.





На сегодня два района области остаются негазифицированными. В этой связи планируется строительство магистрального газопровода от села Шаян Созакского района ЮКО до химического комплекса ТОО «Еврохим-удобрения», города Жанатас и ряда населенных пунктов Сарысуского района.





-Также планируется строительство подводящего газопровода к 15 населенным пунктам до села Кошкарата Жуалынского района. Таким образом, охват населенных пунктов области к концу года составит 60 %,-резюмировал глава региона.







