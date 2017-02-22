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В Алматы Daewoo выехала на встречку и лишилась колеса

22 февраля 2017, 15:22

Все три авто получили повреждения передних левых колес.


В Алматы на пр.Райымбека в районе пересечения с ул. Саина произошло ДТП с участием трех авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель Daewoo Nexia, он ехал в западном направлении по пр.Райымбека, со скоростью 60 км/ч. За ним ехала другая Nexia, водитель которой, по его словам, в какой-то момент обогнал его справа и хотел вклиниться между ним и ехавшим впереди кроссовером. Но расстояние между машинами было мало. И водитель Daewoo, чтобы избежать столкновения, резко затормозил и вывернул руль влево. От этого маневра машину понесло на встречную полосу, где она врезалась в Nissan Cefiro, а тот, в свою очередь, отбросило в ехавшую позади Toyota Camry.

В результате ДТП обошлось без серьезных травм.





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