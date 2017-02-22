Об изменениях законодательства в области таможенной сферы (Али Майхиев, руководитель Управления таможенного контроля ДГД по Кызылординской области)

Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 26-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» (далее - Закон) внесены изменениями и дополнениями в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее - Кодекс), которые вступили в силу с 1 января 2017 года.

Согласно Закону, положения статей 40 и 47 Кодекса регламентирующие условия включения юридических лиц в реестр владельцев складов временного хранения или таможенных складов, дополняются нормой в части обозначения мест досмотра по периметру краской желтого цвета и исключения наличия непросматриваемых зон (участков) для средств видеонаблюдения.

Также, в статьи 204 и 205 Кодекса вносятся дополнения, предусматривающие компетенцию уполномоченного органа в сфере таможенного дела на утверждение инструкции по проведению таможенного осмотра и досмотра товаров.

В целях снижения административных барьеров и нагрузки на предпринимателей, высвобождения транспортных средств, исключения необоснованных простоев, а также уменьшения расходов участников ВЭД при временном хранении товаров, статья 44 Кодекса дополнена обязанностью владельца склада временного хранения при необходимости выгрузки товаров из транспортных средств для размещения на складе временного хранения обеспечить начало разгрузочных работ в срок не позднее четырех часов с момента вручения перевозчиком товаросопроводительных документов для целей размещения на складе.

По декларанту, в целях определения дефиниции термина «внешнеэкономическая сделка» и для внесения ясности при определении декларанта при совершении таможенных операций и таможенного декларирования статья 284 Кодекса дополнена пунктом 2, предусматривающим определение данного понятия.

По продлению сроков рассмотрения заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр, в пункт 5 статьи 439 Кодекса внесено уточнение обоснования продления срока рассмотрения заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр (в случае направления запроса третьим лицам и (или) иным государственным органам).

По упрощению деятельности уполномоченных экономических операторов, в статью 63 Кодекса вносятся изменения, в соответствии с которым уточнен период, за который проводится выездная таможенная проверка на соответствие условиям включения в реестр уполномоченных экономических операторов, с учетом периода ранее проведенных проверок (период осуществления внешнеэкономической деятельности, но не более пяти лет до дня регистрации заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов).

При этом, сокращено количества статей Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», являющихся основанием для отказа в присвоении статуса УЭО (8 статей КоАП), а также являющихся основанием для отзыва свидетельства о включении реестр УЭО (9 статей КоАП).

Также, в целях облегчения условий деятельности уполномоченного экономического оператора и обозначения транспортного средства для идентификации права пользоваться упрощениями оператора, статья 65 Кодекса дополнено положениями, предусматривающими возможность использования опознавательного знака для обозначения транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора, форма такого опознавательного знака будет утверждаться уполномоченным органом в сфере таможенного дела.

Далее, по процедуре таможенного транзита в целях упрощения таможенных операций и снижения административных барьеров для участников ВЭД, пункт 3 статьи 319 Кодекса дополнен положениями, в соответствии с которыми таможенный транзит не применяется в отношении иностранных товаров, перевозимых от места прибытия до места временного хранения, расположенных в пределах административно-территориальной границы одного населенного пункта (например, от аэропорта до СВХ).

Пункт 2 статьи 321 Кодекса дополнено положением, определяющим, что при таможенном транзите не требуется предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если товары перемещаются воздушным транспортом из мест прибытия в места доставки, находящиеся на территории Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что все вышеуказанные изменения направлены для создания более благоприятных условий для ведения бизнеса и предпринимательской деятельности участниками ВЭД.