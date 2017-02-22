В Актобе при столкновении двух большегрузных авто у фуры оторвало кабину водителя

К счастью, серьезных травм ни кто из водителей не получил.

На пересечении Орской и Хромтауской трасс в районе стеллы "Актобе" произошла автомобильная авария с участием двух грузовиков,





По информации полицейских, находящихся на месте происшествия, фура, поворачивая со стороны Орской трассы на Хромтаускую, не уступила дорогу камазу-самосвалу.





После чего камаз, груженный щебнем, врезался в фуру. От удара у фуры отлетела кабина, а КамАЗ перевернулся.





К счастью, серьезных травм ни кто из водителей не получил. Только водитель фуры, гражданин Турции был доставлен в БСМП с переломом носа и сотрясением мозга.





Как стало известно со слов его товарищей, грузовик в составе колонны направлялся из Турции в Кыргызстан через Россию и Казахстан. Дальнобойщики везли в Бишкек предметы одежды.



