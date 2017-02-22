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В Актобе при столкновении двух большегрузных авто у фуры оторвало кабину водителя

22 февраля 2017, 15:25

К счастью, серьезных травм ни кто из водителей не получил.


На пересечении Орской и Хромтауской трасс в районе стеллы "Актобе" произошла автомобильная авария с участием двух грузовиков, передает rikatv.kz.

По информации полицейских, находящихся на месте происшествия, фура, поворачивая со стороны Орской трассы на Хромтаускую, не уступила дорогу камазу-самосвалу.

После чего камаз, груженный щебнем, врезался в фуру. От удара у фуры отлетела кабина, а КамАЗ перевернулся.

К счастью, серьезных травм ни кто из водителей не получил. Только водитель фуры, гражданин Турции был доставлен в БСМП с переломом носа и сотрясением мозга.

Как стало известно со слов его товарищей, грузовик в составе колонны направлялся из Турции в Кыргызстан через Россию и Казахстан. Дальнобойщики везли в Бишкек предметы одежды.

Фото с сайта rikatv.kz

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