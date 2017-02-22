Власти Кашмира ввели запрет на роскошные свадьбы
22 февраля 2017, 15:28
Родители невесты не могут приглашать более 500 гостей, а число приглашенных со стороны жениха не должно превышать 400 человек.
С апреля в индийском штате Джамму и Кашмир вводится запрет на проведение роскошных свадеб: родители невесты не могут приглашать более 500 гостей, а число приглашенных со стороны жениха не должно превышать 400 человек, сообщает Русская служба BBC.
Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более семи основных блюд, чтобы "гарантировать отсутствие растраты продуктов".
Один из членов регионального парламента также предложил распространить этот запрет на всю территорию Индии.
Распоряжение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на шум от свадебных торжеств и огромное количество отходов.
Аналогичный запрет местные власти уже вводили в 1984 году, однако после серии массовых протестов он был отменен.
Фото: REUTERS
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