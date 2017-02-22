В Уральске мать пыталась зарезать ножом своего четырехлетнего сына
22 февраля 2017, 15:28
Мальчик поступил в Областную детскую больницу с не проникающей колото-резанной раной грудной клетки 12 февраля.
Об этом сообщили врачи Областной детской больницы во время брифинга по профилактике детского травматизма, передает "УН".
— Матери ребенка около 30 лет, — рассказал Александр Гехман, главный внештатный детский хирург Областной детской больницы.
— Женщина производит впечатление психически-неуравновешенного человека. Мы вызвали полицию и органы опеки, когда они с ребёнком прибыли в больницу. Вместе с мальчиком в палате она не находилась ни дня.
По словам врача, малыш получил травмы средней степени тяжести, сердце не было задето. На данный момент мальчик выписан из больницы, состояние его удовлетворительное.
— Сейчас мальчик находится в центре адаптации несовершеннолетних, решается вопрос определения его в детский дом, — рассказал хирург.
Мать ребенка рассказала врачам, что сама ударила своего ребёнка ножом с целью его убить.
Людмила Калашникова
Фото с сайта uralskweek.kz
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