В частности, в постановление Правительства РК «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи» внесены следующие изменения:

в пункте 4:

подпункт 1) изложен в следующей редакции:

«1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представляется для идентификации личности услугополучателя);»;

подпункт 3) изложен в следующей редакции:

«3) адресную справку либо справку сельских акимов, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства заявителя;»;

подпункт 9) исключить;

Также изменения были внесены в постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»

пункт 8 изложен в новой редакции:

«8. Для постановки на учет граждан необходимо представление следующих документов (истребование от граждан документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается):

1) заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, с указанием согласия на проверку местным исполнительным органом наличия или отсутствия у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представляется для идентификации личности заявителя) и копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, постоянно проживающих с заявителем (при наличии);

3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение брака (супружества), расторжение брака (супружества), усыновление (удочерение), установление отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии).

В случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя;

4) справки территориального органа юстиции об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища.

При наличии у заявителя и/или членов его семьи, включенных в заявление, на праве собственности доли в жилище, предоставляются копии правоустанавливающих документов;

5) адресную справку либо справку сельских акимов, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства заявителя;

6) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов);

7) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно представляют справку с места работы (службы). Кандидаты в космонавты, космонавты представляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается Правительством Республики Казахстан;

8) гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, представляется соответствующая справка местного исполнительного органа;

9) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявитель дополнительно представляет оригинал санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной организацией санитарно-эпидемиологической службы;

10) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным техническим требованиям, заявитель дополнительно представляет оригинал технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

11) в случаях, когда в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, заявитель дополнительно представляет копии технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором он проживает;

12) когда в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, заявитель дополнительно представляет документ, подтверждающий соответствующий вид заболевания.

Для постановки на учет по месту работы граждане, нуждающиеся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия либо государственного учреждения, представляют заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, а также документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта, и справку местного исполнительного органа о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда.».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.