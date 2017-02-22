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Аким Жамбылской области: Принимаются меры по улучшению обеспечения питьевой водой

22 февраля 2017, 15:38

На сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой достигла 61,7 процентов.


Аким Жамбылской области: Принимаются меры по улучшению обеспечения питьевой водой. Об этом сообщил на итоговом отчете перед населением Карим Кокрекбаев, передает пресс-служба акима области.

- В настоящее время в четырех городах области показатель обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 83 %, в том числе в г.Тараз - 87,5%, -сказал глава региона.

Со слов акима области, в отчетном году из областного бюджета на три проекта в г.Жанатас выделено 408 млн.тенге. из них на реконструкцию водопроводных сетей 380,7 млн.тенге и на реконструкцию канализаций - 27,7 млн.тенге. На эти средства выполнены работы по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Также в рамках программы «Ак булак» в Жамбылском и Таласском районах введены в эксплуатацию два объекта.

В результате, на сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой достигла 61,7 процентов.

Кроме того, для обеспечения до 2020 года централизованной питьевой водой одиннадцати населенных пунктов области и разработки ПСД тринадцати населенных пунктов предусмотрены средства в размере 2,3 млрд. тенге.

Фото: fguz-sakha.ru



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