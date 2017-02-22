Аким Жамбылской области: Принимаются меры по улучшению обеспечения питьевой водой
22 февраля 2017, 15:38
На сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой достигла 61,7 процентов.
Аким Жамбылской области: Принимаются меры по улучшению обеспечения питьевой водой. Об этом сообщил на итоговом отчете перед населением Карим Кокрекбаев, передает пресс-служба акима области.
- В настоящее время в четырех городах области показатель обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 83 %, в том числе в г.Тараз - 87,5%, -сказал глава региона.
Со слов акима области, в отчетном году из областного бюджета на три проекта в г.Жанатас выделено 408 млн.тенге. из них на реконструкцию водопроводных сетей 380,7 млн.тенге и на реконструкцию канализаций - 27,7 млн.тенге. На эти средства выполнены работы по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Также в рамках программы «Ак булак» в Жамбылском и Таласском районах введены в эксплуатацию два объекта.
В результате, на сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой достигла 61,7 процентов.
Кроме того, для обеспечения до 2020 года централизованной питьевой водой одиннадцати населенных пунктов области и разработки ПСД тринадцати населенных пунктов предусмотрены средства в размере 2,3 млрд. тенге.
Фото: fguz-sakha.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845593-367e429e36172a0eecea1d8c965abd5a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...