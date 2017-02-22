В Карагандинской области появилась Федерация легкой атлетики

Президентом вновь созданной федерации единогласным решением был избран первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев.

22 февраля состоялась внеочередная конференция Карагандинского областного филиала Федерации лёгкой атлетики Республики Казахстан, на которой общим решением было учреждено Общественное Объединение «Федерация легкой атлетики Карагандинской области».





Президентом вновь созданной федерации единогласным решением был избран первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев.





Асылбек Дуйсебаев выразил благодарность за оказанное высокое доверие и озвучил проблемы, требующие решения в ближайшее время. Это в первую очередь состояние легкоатлетического манежа, ситуация с инвентарем и оборудованием, которое не обновлялось последние 10 лет, реконструкция беговой дорожки в легкоатлетическом манеже согласно мировым стандартам.





Как подчеркнул первый заместитель акима области необходимо подготовить и презентовать программу развития легкой атлетики и разработать поэтапный план мероприятий.





Основной целью деятельности федерации легкой атлетики, отметил Асылбек Дуйсебаев, является сделать этот вид спорта одним из ведущих в области и показать высокие результаты на олимпийских играх в 2020 году в Токио.



























