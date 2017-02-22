Нурлан Ногаев рассказал о начале строительства трассы «Атырау – Астрахань»

Нурлан Ногаев отметил что в 2017 году в Атырауской области планируется строительство 302,5 километров автодорог

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел отчетную встречу с населением в спортивном комплексе «Жайык». Отчет главы региона посетило около двух тысяч человек, помимо этого велась прямая трансляция на сайте областного акимата Атырауской области и аккаунте областного акимата в Facebook, сообщает Zakon.kz.

В ходе своего доклада Нурлан Ногаев отметил важность диверсификации экономики и развития сельского хозяйства.

- Мой предшественник Бактыкожа Измухамбетов руководствуясь поручением главы государства выбрал путь активного развития сельского хозяйства, - рассказал Ногаев. – Благодаря этому в области появился завод по производству козьего молока, предприятие по переработке шерсти, перепелиная ферма – проекты аналогов котором нет в Казахстане. В данный момент по области 7,6 тысяч гектаров земли используются для выращивания овоще-бахчевых и зерновых культур. В последние три года реализуется 17 сельскохозяйственных проектов на общую сумму 1863 миллиарда тенге с созданием 643 новых рабочих мест.

Система капельного орошения используется на 1 927 гектарах .

Как рассказал аким для обеспечения населения области в межсезонье овощной продукцией функционируют 32 теплицы общей площадью 12,5 гектаров.

Также глава региона рассказал о том что в 2016 году в области было отремонтировано 167,5 километров автодорог.

- На этом мы не остановимся, у нас есть конкретные задачи которые мы будем выполнять в 2017 году, в частности строительство автодороги «Атырау – Астрахань», - поделился Нурлан Ногаев. – Раньше строительство дорог в нашей области затруднялось небольшим объемом поставки инертных материалов, мы провели переговоры с КТЖ насчет увеличения количества вагонов для поставки, что позволит в ближайшем будущем увидеть положительный результат. Если раньше такие материалы как песок, щебень и керамзит поставляли в область в малом количестве что увеличивало время строительства дорог, то теперь, когда руководство КТЖ пошло нам на встречу их количество существенно увеличится.





Также Нурлан Ногаев отметил что в 2017 году в Атырауской области планируется строительство 302,5 километров автодорог