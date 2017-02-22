Как констатировал глава региона, в минувшем году на мировых, международных и республиканских соревнованиях спортсмены завоевали 1039 медалей.

В Жамбылской области количество спортивной инфраструктуры достигло 2 022-х объектов. Об этом заявил аким Жамбылской области на итоговом отчете перед населением. В прошлом году сданы в эксплуатацию два новых спортивных комплекса, общее количество спортивной инфраструктуры достигло 2 022-х объектов, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В том числе один спортивный зал, 19 стадионов, 665 футбольных полей, 553 спортзалов, 664 спортивных площадок и 120 других спортивных объектов.





- Глава государства ставит большие задачи для развития массового спорта,- сказал Карим Кокрекбаев.





Было отмечено, что для этих целей было выделено 6,3 млрд. тенге. На укрепление материально-технической базы - 122 млн. тенге.









Также в Таразе установлены семь уличных спортивных снарядов и тренажеров (Стритворкаут).





В рамках проекта социальной поддержки бизнеса, за счет спонсоров в ауле Каракемер Кордайского района построен новый спортивный объект и сдан в эксплуатацию большой спортивный комплекс «Тарлан» в Шуском районе.





Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в регионе составило более 297 тысяч человек.





- В прошлом году спортсмены области внесли значительный вклад в золотый резерв нашей страны, -отметил глава региона.





На ХХХI летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Е. Сметов стал серебряным призером Олимпиады. Кроме того, З.Габидуллина установила новый мировой рекорд и выиграла золотую медаль на Летних Паралимпийских играх. По қазақ күресі Б. Ыстыбаев стал трехкратным победителем «Қазақстан Барысы»





Как констатировал глава региона, в минувшем году на мировых, международных и республиканских соревнованиях спортсмены завоевали 1039 медалей. Из них на чемпионатах и Кубках Мира, Азии было завоевано 166 медалей, на чемпионатах и первенствах РК - 714 медалей, 159 наград - на международных турнирах.





Членами Национальной сборной команды страны по различным видам спорта стали 453 спортсменов. В том числе 196 спортсменов выступают в национальной сборной, 180 – в молодежной сборной и 77 – в юношеской сборной.











