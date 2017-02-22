В Жамбылской области количество спортивной инфраструктуры достигло 2 022-х объектов
22 февраля 2017, 15:50
Как констатировал глава региона, в минувшем году на мировых, международных и республиканских соревнованиях спортсмены завоевали 1039 медалей.
В Жамбылской области количество спортивной инфраструктуры достигло 2 022-х объектов. Об этом заявил аким Жамбылской области на итоговом отчете перед населением. В прошлом году сданы в эксплуатацию два новых спортивных комплекса, общее количество спортивной инфраструктуры достигло 2 022-х объектов, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
В том числе один спортивный зал, 19 стадионов, 665 футбольных полей, 553 спортзалов, 664 спортивных площадок и 120 других спортивных объектов.
- Глава государства ставит большие задачи для развития массового спорта,- сказал Карим Кокрекбаев.
Было отмечено, что для этих целей было выделено 6,3 млрд. тенге. На укрепление материально-технической базы - 122 млн. тенге.
Также в Таразе установлены семь уличных спортивных снарядов и тренажеров (Стритворкаут).
В рамках проекта социальной поддержки бизнеса, за счет спонсоров в ауле Каракемер Кордайского района построен новый спортивный объект и сдан в эксплуатацию большой спортивный комплекс «Тарлан» в Шуском районе.
Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в регионе составило более 297 тысяч человек.
- В прошлом году спортсмены области внесли значительный вклад в золотый резерв нашей страны, -отметил глава региона.
На ХХХI летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Е. Сметов стал серебряным призером Олимпиады. Кроме того, З.Габидуллина установила новый мировой рекорд и выиграла золотую медаль на Летних Паралимпийских играх. По қазақ күресі Б. Ыстыбаев стал трехкратным победителем «Қазақстан Барысы»
Как констатировал глава региона, в минувшем году на мировых, международных и республиканских соревнованиях спортсмены завоевали 1039 медалей. Из них на чемпионатах и Кубках Мира, Азии было завоевано 166 медалей, на чемпионатах и первенствах РК - 714 медалей, 159 наград - на международных турнирах.
Членами Национальной сборной команды страны по различным видам спорта стали 453 спортсменов. В том числе 196 спортсменов выступают в национальной сборной, 180 – в молодежной сборной и 77 – в юношеской сборной.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845598-b7fca617abad26e4b4a1123151856fcb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...