Назарбаев высказался о создании министерства науки

Своё мнение о создании в Казахстане отдельного министерства науки высказал Нурсултан Назарбаев в ходе сессии общего собрания Национальной академии наук РК, передает Zakon.kz.

В ходе заседания президент академии наук Молдовы Георгий Дука отметил, что глава академии наук автоматически становится членом правительства - министром науки страны.

Нурсултан Назарбаев, комментируя его выступление, отметил, что замечание насчет того, чтобы президента академии наук сделать министром, хорошо было воспринято, особенно президентами академий наук.

«Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления. Создадим, это не вопрос. У нас «хороший» опыт есть: если проблема возникает - создать какое-нибудь министерство, не зная, для чего оно нужно. Это будет еще один бюрократический орган, куда будут ходить все ученые, просить деньги», - сказал Назарбаев.

«Мы сделали по другому. У нас 5 ступеней было, чтобы деньги попали к ученому. Сначала какому-то центру отраслевому, потом комитету министерства науки, потом министерству, потом ученому совету, потом только науку. Мы все это убрали. Оставили три. Если ученый совет, который должен быть солидным, посчитает, что открытие необходимо и есть новация, сразу идет финансирование», - подытожил глава государства.

Напомним, на этой неделе с таким же предложением выступала депутат мажилиса Галина Баймаханова. Она предложила убрать из названия Министерства образования и науки РК слово «наука».

«В последнее время наша наука раздерганная, есть фундаментальная, есть прикладная, есть частное влияние на науку, есть какая-то государственная поддержка. Может это стоит консолидировать в одном органе, где видны все эти движения, достижения и финансирование науки», - пояснила Г.Баймаханова.