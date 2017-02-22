В Китае застрявшего в колодце обнаженного мужчину пришлось спасать экскаватором
22 февраля 2017, 15:57
Мужчина провалился в 20-метровую колодезную трубу, когда шел ночью в туалет.
Неназванный житель китайской деревни, расположенной рядом с городом Шоугуан, провинция Шаньдун, провалился в 20-метровую колодезную трубу, когда шел ночью в туалет. Мужчина просидел несколько часов в узкой трубе на глубине 10 метров под землей. Спасателям пришлось вызывать экскаватор, сообщает Mirror.
Родственники провалившегося в трубу китайца услышали его крики и спешно вызвали представителей местного МЧС. Сотрудники экстренной службы не сразу сообразили, как спасти оказавшегося в западне мужчину. Несчастного пришлось откапывать с помощью экскаватора, а затем – лопатами.
Кроме того, спасатели вдували в трубу кислород с помощью специальной пушки, чтобы пострадавший не задохнулся. Как только обнаженного китайца, наконец, освободили, его сразу погрузили в машину скорой помощи. К счастью, мужчине удалось выжить. Местные власти расследуют этот инцидент.
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