Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае застрявшего в колодце обнаженного мужчину пришлось спасать экскаватором

22 февраля 2017, 15:57

Мужчина провалился в 20-метровую колодезную трубу, когда шел ночью в туалет.


Неназванный житель китайской деревни, расположенной рядом с городом Шоугуан, провинция Шаньдун, провалился в 20-метровую колодезную трубу, когда шел ночью в туалет. Мужчина просидел несколько часов в узкой трубе на глубине 10 метров под землей. Спасателям пришлось вызывать экскаватор, сообщает Mirror.

Родственники провалившегося в трубу китайца услышали его крики и спешно вызвали представителей местного МЧС. Сотрудники экстренной службы не сразу сообразили, как спасти оказавшегося в западне мужчину. Несчастного пришлось откапывать с помощью экскаватора, а затем – лопатами.

Кроме того, спасатели вдували в трубу кислород с помощью специальной пушки, чтобы пострадавший не задохнулся. Как только обнаженного китайца, наконец, освободили, его сразу погрузили в машину скорой помощи. К счастью, мужчине удалось выжить. Местные власти расследуют этот инцидент.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...