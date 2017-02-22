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Попугай, исполнивший песню Эминема и Рианны, стал звездой сети

22 февраля 2017, 16:04

Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы.


В сети набирает популярность видео с попугаем, исполняющим песню The Monster американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны, сообщает РИА Новости.

Авторы ролика поместили кадры с поющей птицей в оригинальный музыкальный клип, заменив вокальные партии Рианны. Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы.


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