Попугай, исполнивший песню Эминема и Рианны, стал звездой сети
22 февраля 2017, 16:04
Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы.
В сети набирает популярность видео с попугаем, исполняющим песню The Monster американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны, сообщает РИА Новости.
Авторы ролика поместили кадры с поющей птицей в оригинальный музыкальный клип, заменив вокальные партии Рианны. Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы.
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