Даниал Ахметов: «Актогайский ГОК - это новое слово в горной металлургии»

На отчетной встрече глава региона Даниал Ахметов рассказал о том, как ведется реализация самых значимых промышленных проектов для Восточного Казахстана, передает пресс-служба акима области.





В регионе завершается строительство Актогайского ГОКа - крупнейшего комбината мирового уровня. Уже в прошлом году добыча руды на предприятии выросла в пять раз и превысила 16 млн тонн, произведено 18 тысяч тонн катодной меди. Выпуск первого медного концентрата ожидается в первом квартале текущего года.









-Это горно-обогатительный комбинат другого уровня. В нем будут работать всего полторы тысячи человек. Это новое слово в горной металлургии. Новые технологии нашли применение в практике Восточного Казахстана. Актогай тому подтверждение, - отметил Даниал Ахметов.





С применением новейших технологий ведется разработка золоторудного месторождения Бакырчикского горно-обогатительного комбината объемом инвестиций 129 млрд тенге. В этом месторождении сосредоточено около 360 тонн золота. В 2019 году проект выйдет на полную мощность.









Продолжается строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов. Это предприятие будет работать на удовлетворение внутреннего спроса населения.





-Завод является очень важным для всей нашей страны, поскольку решает проблему покрытия внутреннего спроса. Это является ключевым моментом развития экономики в целом, - сказал Даниал Ахметов.





С 2015 года осуществляется строительство Тургусунской ГЭС в Зыряновском районе мощностью 24,9 МВт. В 2017 году начнется строительство ветроэлектростанции Тайынты в Уланском районе мощностью 24 МВт. Реализация данных проектов в 2018 году позволит увеличить выработку электроэнергии на 48,9 млн кВт час (за 2016 год доля выработки зеленой электроэнергии составила – 55 млн. кВтчас).



