Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,45, EURKZT_TOD = 331,20, RUBKZT_TOD = 5,4600, CNYKZT_TOМ = 46,6250, USDKZT_0_001 - +12,0000 %/+4,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1928 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 23 и 24 февраля в Российской Федерации (День защитника Отечества). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 313,45 тенге за доллар США при объеме торгов 218 500 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 331,20 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4600 тенге за рубль при объеме торгов 10 000 тыс. рублей; - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,6250 тенге за юань, объем торгов - 400 тыс. юаней. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 314,09 тенге за доллар (-3,17 тенге), суммарный объем торгов - 407 750 тыс. USD (+275 650 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +4,0000 % годовых; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1928 % годовых при объеме торгов 983 000 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 25 банков.