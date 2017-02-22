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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,45, EURKZT_TOD = 331,20, RUBKZT_TOD = 5,4600, CNYKZT_TOМ = 46,6250, USDKZT_0_001 - +12,0000 %/+4,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1928 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом  RUBKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями  23 и 24 февраля в Российской Федерации (День защитника Отечества).  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD)    составил 313,45 тенге за доллар США при объеме торгов 218 500 тыс.    долларов США;  - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 331,20 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD)    составил 5,4600 тенге за рубль при объеме торгов 10 000 тыс. рублей;  - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM)    составил 46,6250 тенге за юань, объем торгов - 400 тыс. юаней.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий  составил 314,09 тенге за доллар (-3,17 тенге), суммарный объем торгов  - 407 750 тыс. USD (+275 650 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии    спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +4,0000 % годовых;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1928 %    годовых при объеме торгов 983 000 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент    закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 25 банков.  

22 февраля 2017, 16:14
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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