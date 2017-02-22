В рамках проведения Международной выставки "ЭКСПО-2017" пройдут Дни культуры Жамбылской области. Об этом рассказал аким Жамбылской области на итоговом отчете перед населением, передает пресс-служба акима области.





Текущий год будет богат и полон значимыми событиями.





В рамках проведения Международной выставки "ЭКСПО-2017" планируется провести Дни культуры Жамбылской области.









- Планируем организовать отправку культурного каравана «Тараз-Астана» к открытию международной выставки. Караван состоит из 30 верблюдов, 10 всадников, 5 грузовых автомобилей, 15 автомобилей, а также поедут художники, ремесленники и представители конного спорта.





Также было отмечено, что в городе Тараз воздвигнут монумент "25 лет независимости". Сдано в эксплуатацию новое здание дома "Дружбы". Восстановлены дом - музей академика К.И. Скрябина и "средневековая мечеть" рядом с мавзолеем Карахана. В честь 170-й годовщины великого поэта Жамбыла Жабаева открылся культурный центр «Руханият».











