7 тысяч человек вышли на митинг в Киеве

Сегодня возле Верховной рады собрались несколько тысяч активистов из националистических партий и организаций: «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор». Они прошли к зданию парламента маршем, в руках они держали плакат «Все только начинается» и жгли дымовые шашки.





Участники митинга требуют принять закон об «оккупированных территориях» и запретить торговлю с ДНР и ЛНР. Перед зданием парламента установили сцену, с которой выступают лидеры националистов. Многие из участников акции одеты в камуфляжную форму. В ходе выступлений они взрывают петарды и дымовые шашки, передает РИА Новости.





У Верховной рады выставлено многочисленное оцепление полиции и бойцов нацгвардии. Также рядом дежурят пожарные и медики. По данным правоохранителей, в митинге принимают участие порядка 7 тысяч человек.