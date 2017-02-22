Land Rover подтвердил четвертую модель Range Rover
22 февраля 2017, 16:34
Имя Velar выбрано в честь первых прототипов Range Rover, которые появились в 1969 году.
После курсировавших долгие годы слухов и виденных нами шпионских фото компания Land Rover официально подтвердила выпуск четвертого автомобиля из линейки Range Rover. К титульной модели, внедорожнику Ranger Rover Sport и кроссоверу Range Rover Evoque присоединится кросс-купе Range Rover Velar. Все подробности о нем будут раскрыты уже 1 марта. Затем машину покажут на автосалонах в Женеве и Нью-Йорке.
Имя Velar выбрано в честь первых прототипов Range Rover, которые появились в 1969 году. Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн называет новинку «авангардным Range Rover», который воплощает «новое измерение элегантности и инновационных технологий». Производитель опубликовал фотографию автомобиля с прозрачной крышей, которая позволяет не только оценить экстерьер, но и заглянуть в салон.
В модельном ряду Velar заполнит нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Как отмечалось ранее, по размерам английское кросс-купе будет ближе к BMW X4 и Mercedes GLC Coupe, но из-за более высокой цены конкурировать станет с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
Текст: Александр Орехов
Фото: Land Rover
Via cartimes
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