Врачи ЗКО просят ввести наказание для родителей, дети которых получают травмы
22 февраля 2017, 16:35
Административную или уголовную ответственность должны нести все родители, которые допускают получение бытовых травм у ребенка, считают врачи.
Врачи считают, что родители должны нести ответственность за то, что не следят за своими детьми, сообщает корреспондент портала "Мой город".
Больше всего врачей возмущают мамы и папы, которые утверждают, что дети страдают из-за своей активности, и они не могут уследить за ним.
- Органы опеки должны работать совместно с детскими травматологами и хирургами. Мы все данные об ожогах и прочих травмах передаем в полицию. Однако родители остаются безнаказанными. Вот представьте себе картину, привозят к нам недавно двухлетнего ребенка с 63% ожогов тела. Он, как выяснилось, опрокинул на себя ведро кипятка. А что в этот момент делала мама? Ребенок в таком возрасте не понимает, что там кипяток и могут быть последствия. Малыш две недели пролежал в реанимации и, скорее всего, ему понадобится пересадка кожи, - заявил главный внештатный травматолог ОДМБ Марат Жумабаев.
- Такие родители должны отвечать за свою беспечность. Один раз оштрафуют, может лучше следить будут.
Также Марат Жумабаев рассказал, что растет количество повторных обращений с травмами. Некоторые дети постоянно из-за недосмотра родителей ломают руки и ноги.
- Наименьшее количество травм дети получают в школе и лагерях. В весенне-летний период число обращений вырастает вдвое. Если сейчас в день 30 детей поступают, то будет уже 60. В основном, с ожогами и бытовыми травмами поступают дети до 5 лет. Это тот возраст, когда дети познают мир ,и им все надо потрогать и попробовать. А в возрасте от 5 до 12, в основном, поступают с переломами, - заключил Марат Жумабаев.
В 2016 году было зарегистрировано 9 падений с высоты детей и уже с начала 2017 году из окна многоэтажки выпал один ребенок.
Юлия Мутылова
Фото mgorod.kz
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