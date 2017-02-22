Дарига Назарбаева встретилась с главой Представительства ЕС в Казахстане и Послом КНР

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева встретилась с главой Представительства Европейского Союза в Казахстане Траяном Христеа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Парламента РК.









Сенатор подчеркнула, что с отрудничество с Европейским Союзом является одним из стратегических направлений внешней политики Казахстана и отметила, что одним из приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества является эффективная реализация нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом. «Мы заинтересованы в скорейшей реализации всего потенциала нового документа. Надеемся, что процесс его ратификации в национальных парламентах стран Евросоюза и рассмотрения в Европейском Парламенте не затянется», - сказала сенатор. Документ уже ратифицировали 8 государств-членов ЕС.





По мнению Т. Христеа, Казахстан является наиважнейшим партнером ЕС. Он отметил роль парламентской дипломатии в укреплении взаимовыгодного сотрудничества.





Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Как сообщил глава Представительства ЕС, университеты Европы готовы сотрудничать с казахстанскими вузами, 15 высших учебных заведений Казахстана уже отправили студентов по программе обмена в страны ЕС.





Перспективы расширения казахстанско-китайского сотрудничества были обсуждены на встрече с Послом КНР в РК Чжан Ханьхуэйем. Он подчеркнул, что Казахстан является для Китая «хорошим другом, добрым соседом и надежным партнером» и отметил успехи, достигнутые странами за 25-летнее сотрудничество. «Наша страна поддерживает политические и экономические реформы Казахстана, направленные на поддержание мира, стабильности и благосостояние народа», сказал дипломат.





Дарига Назарбаева считает необходимым активизировать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами на благо народов Казахстана и Китая.





Ч. Ханьхуэй также проинформировал, что наступивший год является насыщенным в плане международных мероприятий. В июне в Астане пройдут Саммит глав государств-членов ШОС, а также открытие международной выставки ЭКСПО-2017, в которых ожидается участие Председателя КНР Си Цзиньпина.



