В ВКО заработали первые сельхозкооперативы

73 сельскохозяйственных кооператива заработало в Восточно-Казахстанской области. Крестьяне объединились в хозяйства по переработке мяса, разведению рыбы, пчеловодству и растениеводству, передает пресс-служба акима области.





40% восточноказахстанцев проживает на селе. Улучшить их благосостояние – приоритетная задача для руководства области. Объединение самозанятых в сельхозкооперативы верный в этом направлении вектор, основанный на зарубежной практике.





Организационно-разъяснительная работа по созданию сельхозкооперации в ВКО дает свои плоды. Жители региона объединились в 73 кооператива, из них 47 по переработке мяса, 5 по разведению рыбы и пчеловодству, 16 по растениеводству. В каждый из них входит не менее 20 участников.





Объединение сулит сельчанам дополнительными субсидиями, возмещением до 50% процентов от стоимости оборудования, расширением рынка сбыта своей продукции. Заводы готовы ежедневно забирать это молоко, отправлять транспорт, чтобы собирать с одного места по фиксированной цене. Это выгодно сельчанам. Для членов кооператива закупать корма, которые будут распределены по себестоимости, ветеринарные услуги будут оказываться регулярно, появится возможность искусственного осеменения, так как уже кооператив будет являться крупным предприятием, куда имеет смысл проводить селекционную работу. Кооператив основан на добровольном вступлении, демократичности управления.





К концу года планируется открыть 12 пилотных кооперативов по производству, закупу и переработке молока. Мощность молокозаводов и мясоперерабывающих предприятий Восточно-Казахстанской области с 35% увеличит переработку до 105 тысяч тонн молока и 20 тысяч тонн мяса. Это значит, что рынок сбыта для населения значительно расширит свои границы, соответственно увеличит доходы.





Стоит отметить, что в ВКО на 5,8% увеличилось производство мяса, 5,9% молока, на 1,9 % яиц. По удельному весу объемов производства молока область занимает первое место в республике, мяса - второе, яиц - девятое.











