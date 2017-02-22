Макаревич возмутился "нечеловеческими" взносами на выпускной дочки
22 февраля 2017, 16:38
Музыкант заявил, что "круглую сумму" лучше потратит на благотворительность.
Популярный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутился размерами взносов, которые родители старшеклассников собирают на выпускной вечер своим детям. Об этом он написал в своем Facebook, пишет "Комсомольская правда".
В 2017 году дочь Макаревича Аня заканчивает школу. Родительский комитет ранее обсудил сумму, необходимую на "достойную" организацию праздника.
"На днях дочь вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем, это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", — написал Макаревич.
По словам музыканта, оправившись от шока, на семейном совете они решили, что выпускной отметят по-человечески — в семейном кругу. А часть денег, которые планировались на организацию праздника отдадут в хоспис.
"Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом", — подытожил Андрей Макаревич.
Пользователи соцсетей идею Макаревича поддержали. Некоторые из них вспомнили аналогичные ситуации, произошедшие в их жизни. При этом многие из них заверили, что детей решение не скидываться большими суммами денег нисколько не обидело.
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