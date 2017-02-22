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В США мужчина напал на своего начальника с бензопилой

22 февраля 2017, 16:49

В результате инцидента начальник получил серьезные травмы руки.


Житель США пытался ворваться в спальню к своему начальнику, прорезав дверь бензопилой, сообщают Vesti.ru.

Полицейские рассказали, что 29-летний Кайл Пур внезапно появился с бензопилой в доме своего работодателя в графстве Льюис в штате Нью-Йорк. Начальник спрятался от него в спальне, после чего Пур стал пилить бензопилой дверь.

Мужчина, пытавшийся помешать нападавшему, получил в результате серьезные резаные раны руки. Сам злоумышленник покинул дом до приезда полицейских, но был выслежен при помощи служебных собак и задержан. О причинах столь агрессивного поведения пока не сообщается.

Фото: Global Look Press

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