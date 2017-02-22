Астану посетили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы

В ходе встречи высказан ряд предложений и пожеланий, которые будут изучены рабочей группой.

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы прибыли в Астану с целью обсуждения основных положений проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» с заинтересованными государственными органами и организациями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.





В состав делегации авторитетной европейской структуры вошли глава отдела регионального сотрудничества Венецианской комиссии г-н С. Кузнецов и бывший министр юстиции и экс-председатель Конституционного Суда Грузии г-н Папуашвили Г. Н.

В рамках визита прошла встреча зарубежных партнеров с рабочей группой по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, в ходе которой состоялся обмен мнениями по основным аспектам законопроекта.





Программа поездки включала также встречи с председателем Конституционного Совета РК И. Роговым, председателем Верховного Суда К. Мами, Генеральным прокурором Ж. Асановым и министром юстиции М. Бекетаевым, в ходе которых были рассмотрены и уточнены вопросы модернизации отдельных правовых институтов, в частности, конституционного контроля, судоустройства и судопроизводства, прокурорского надзора, перераспределения некоторых законодательно закрепленных полномочий Президента республики и др.





Сегодня г-н Папуашвили Г.Н. был принят в Университете КАЗГЮУ, где обменялся взглядами с профессорско-преподавательским составом.





Эксперты Венецианской комиссии высказали ряд предложений и пожеланий, которые будут тщательно изучены рабочей группой.



