«Алтай» обыграл «Иртыш-Казхром» и вернул себе лидерство в Национальной лиге

Благодаря этой победе «Алтай» набрал 57 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

«Алтай» из Усть-Каменогорска в четырех сетах обыграл павлодарский «Иртыш-Казхром» в пятом туре чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





Встреча двух лидеров, как обычно, получилась упорной и непредсказуемой. Первую партию со счетом 25:22 выиграл «Алтай», но затем «Иртыш-Казхром» сравнял счет, победив во втором сете — 25:19. В третьем сете «Алтай» снова вышел вперед, обыграв соперниц — 25:17. В четвертой партии павлодарская команда лидировала в счете большую часть сета, но в конце «Алтай» смог не только догнать «Иртыш-Казхром», но и вырвать итоговую победу в матче — 25:22.





Благодаря этой победе «Алтай» набрал 57 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Иртыш-Казхром» идет вторым с 55-ю очками. В остальных матчах второго игрового дня сыграют «Алматы» — «Караганда» и «Жетысу» — «Астана».







