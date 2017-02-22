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Новости за сегодня

Министр финансов: Систему госзакупок будут совершенствовать по принципу централизованной службы

 

В вопросе борьбы с коррупцией будет усилена работа по выявлению и искоренению причин предпосылок коррупции. Так, в планах - совершенствование системы госзакупок. Об этом на встрече с представителями финансовой сферы в Жамбылской области сообщил Министр финансов РК Б.Султанов, передает BNes.kz.

Министр финансов РК Бахыт Султанов обсудил ключевые положения Послания Президента в ходе встречи с представителями финансовой сферы в Жамбылской области. Открывая встречу, он отметил, что реализация задач, озвученных в Послании, позволит достичь основной цели Стратегии-2050 - вхождения Казахстана в 30 самых развитых стран мира.

Министр финансов подробно остановился на каждом приоритете Третьей модернизации.

В частности, он отметил, что в рамках первого приоритета, ускорение роста в традиционных отраслях экономики будет достигнуто благодаря повышению производительности труда до уровня развитых стран через трансфер новых технологий и внедрение лучших практик и бизнес-процессов.

Б.Султанов также рассказал собравшимся о кардинальном улучшении институциональной и бизнес среды в создании условий для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в регулировании и экономике.

В своем выступлении он обратил особое внимание на необходимость поддержки предпринимательской инициативы и деловых способностях населения, сокращении роли государства в экономике.

Собравшимся было доложено о предпринимаемых правительством мерах в рамках улучшения качества человеческого капитала и реализации Концепции культурной политики, физического развития и спорта, государственной программы развития и функционирования языков до 2020 года.

В ближайшие несколько лет новая структура экономики должна обеспечить создание производительных рабочих мест, мобильность трудовых ресурсов и возможность получения новых навыков, отметил министр финансов.

В рамках встречи были также обсуждены институциональные преобразования, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией.

Для обеспечения безопасности будут приняты государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, а также система «Киберщит Казахстана» для противодействия киберпреступности.

В вопросе борьбы с коррупцией будет усилена работа по выявлению и искоренению причин предпосылок коррупции. Для этой цели предусмотрено совершенствование системы госзакупок по принципу централизованной службы.

 

22 февраля 2017, 17:08
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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