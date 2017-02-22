Есимов призывает международных участников активизировать процесс организации своих павильонов

Многие страны уже приступили к строительно-монтажным работам. До начала Выставки остается всего 108 дней, поэтому мы приглашаем остальных участников активизировать процесс организации своих павильонов. Об этом сегодня на 3 Собрании международных участников ЭКСПО-2017 сказал Председатель правления национальной компании Ахметжан Есимов, передает корреспондент агентства.

Ахметжан Есимов напомнил, что с 1 ноября 2016г. начата передача павильонов международным участникам для проведения дальнейших инсталляционных работ.

Для удобства международных участников разработаны руководство по различным операционным направлениям, запущен Единый центр обслуживания, где по принципу «одного окна» оказываются визовая поддержка, налоговые, банковские, страховые и иные услуги государственных органов Казахстана.

«Для проживания Комиссаров национальных секций, членов их семей и персонала павильонов на территории ЭКСПО построен городок на 1374 квартиры. Также внедрена информационная система «Аккредитация», которая позволяет максимально сократить время прохождения процедуры», - сказал глава нацкомпании.

На сегодняшний день 115 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие. III Собрание международных участников Выставки ЭКСПО-2017 начало работу сегодня в Астане. Данное мероприятие является центральным и завершающим в преддверии начала Международной специализированной Выставки.

Собрание международных участников - это ключевое мероприятие в организации ЭКСПО, которое проходит на ежегодной основе и служит платформой для обмена информацией основных этапов участия для принимающей страны, Международного бюро выставок и участников - как подтвержденных, так и потенциально заинтересованных. Собрание продлится в течение двух дней - 22 и 23 февраля 2017 года.