Опубликовано видео, которое может стоить актеру Харрисону Форду свободы

На кадрах запечатлено, как двухместный легкомоторный самолет марки Husky снижается над "Боингом", выехавшим на взлетную полосу.

Журналистам портала TMZ удалось заполучить видео, снятое камерами наблюдения аэропорта Джона Уэйна, округ Ориндж, Калифорния, на котором запечатлено опасное сближение частного самолета Харрисона Форда с пассажирским Boeing 737. Лайнер готовился к взлету в тот момент, когда над ним пролетал актер.





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как двухместный легкомоторный самолет марки Husky снижается над "Боингом", выехавшим на взлетную полосу.









Напомним, 15 февраля 74-летний звезда "Индианы Джонса" едва не врезался на своем самолете в пассажирский лайнер. Актер не послушался диспетчера и вместо того, чтобы приземлиться на взлетно-посадочную полосу 20-L, направился в сторону взлетной полосы, где в тот момент находился Boeing 737 со 116 людьми на борту. Власти США расследуют инцидент.



