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В горных районах ЮКО и Жамбылской области сохраняется опасность схода лавин

22 февраля 2017, 17:13

Будьте осторожны в горах.


В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в период 22-24 февраля в горных районах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: riakchr.ru

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