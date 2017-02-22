В горных районах ЮКО и Жамбылской области сохраняется опасность схода лавин
22 февраля 2017, 17:13
Будьте осторожны в горах.
В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в период 22-24 февраля в горных районах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Фото: riakchr.ru
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