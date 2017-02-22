В Швейцарии создали быстрейший электромобиль

Стартап Elextra Cars анонсировал свою первую модель – одноименный электрический суперкар. Автомобиль получит четыре двери, причем задние будут гораздо короче передних, четыре посадочных места и полный привод. Первые 100 км/ч он будет набирать менее чем за 2,3 секунды. Для сравнения, журнал MotorTrend недавно разогнал топовую Tesla Model S P100D до 96 км/ч (60 миль в час) за 2,28 секунды. Словом, Elextra претендует на звание «самого-самого» среди электромобилей.





Elextra – это проект швейцарского дизайнера Роберта Палма и датского бизнесмена Поула Соула. Палм является владельцем студии автомобильного и промышленного дизайна Classic Factory, которую основал в 2009 году. В 2012-м компания заявила о себе, представив купе и кабриолет Lyonheart K, построенные на шасси Jaguar XK и стилизованные под классический Jaguar E-Type. Базирующаяся в Великобритании фирма Lyonheart Cars пообещала построить не более 250 машин в обоих кузовах и объявила цены: 360 тысяч евро за купе и 375 тысяч евро за кабриолет. Сколько было выпущено автомобилей на самом деле – неизвестно.





В случае с Elextra тираж будет ограничен 100 экземплярами. Их ручной сборкой займется некая знаменитая компания, расположенная в районе Штутгарта. Роберт Палм описывает свой новый дизайн-проект как сочетание чистых линий, «напоминающих о самых захватывающих итальянских суперкарах прошлого», и передовых технологий.



