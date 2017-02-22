Карим Кокрекбаев: Валовый выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 8%

В отчетном периоде краткосрочный индикатор ВРП области по объемам продукции в базовых отраслях экономики составил 103,4%. Объем производства промышленной продукции вырос на 2,4%, сельского хозяйства - на 8,1%, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 6,2%. Объем внешнеторгового оборота вырос на 4,2%. Доходы бюджета увеличились на 9 процентов.

В государственный бюджет поступило налогов и других обязательных платежей на 7% больше прогноза.

Проводимая акция по легализации 9974 недвижимого имущества обеспечила дополнительные поступления в бюджет. Это пятый результат по республике.

Кроме того, легализовано денег на сумму 17,6 млрд. тенге. В истекщем году девять объектов переданы в доверительное управление с правом последующего выкупа. В рамках приватизации в текущем году еще шестнадцать организаций включены в актуализированный перечень объектов приватизации, которая завершится в 2018 году.

- Объем промышленного производства составил 339 млрд. тенге. Высокие темпы достигнуты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 8%, и обрабатывающей промышленности -на 2,5%,- озвучил Карим Кокрекбаев.

Было отмечено, что важным вопросом остается развитие транспортной инфраструктуры и повышения качества автомобильных дорог. В этой связи, в прошлом году на развитие этой сферы направлены порядка 9,9 млрд.тенге. За счет выделенных средств построено 15,2 км автодорог, средним ремонтом охвачены 496 км.

В результате доля автодорог в удовлетворительном и хорошем состоянии выросла до 75,5%. В текущем году планируется доведение данного показателя до 77%.

В настоящее время разработано ТЭО на реконструкцию автомобильной дороги «Мерке-Шу-Бурылбайтал» протяженностью 267 км, с получением госэкспертизы.

В 2010 году территория г.Тараз была увеличена на 5,9 тыс.гектаров с присоединением более пятидесяти жилых массивов и дач из в двух соседних районов.

Также решаются вопросы инфраструктурного обеспечения для массивов «Барысхан» и проектируемых микрорайонов, а также нового массива Бурыл в районе улицы Сабалакова и второй очереди подстанции «Астана». На разработку ПСД электроснабжения массивов Кумшагал, Колтоган, Кызыл Абад и Дальняя карасу города Тараз из местного бюджета выделено 50,2 млн. тенге.

Кроме того, в области реализованы девять проектов строительства возобновляемых источников энергии с общей установленной мощностью 114 МВт.

- Положительная динамика наблюдаются и в развитии агропромышленного производства области. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 8% . В прошлом году урожайность зерновых культур составила 24,5 центнеров с гектара и общий валовый сбор зерновых составил 651тыс. тонн. В прошлом году производство мяса выросло на 5,3%, молока на 1%, поголовье скота увеличилось с одного до двух процентов. Благодаря мерам государственной поддержки в прошлом году фермерскими хозяйствами был открыты 681 откормочных площадок, 172 молочно-товарных и 17 пунктов приема молока. На площади 12 тыс. га внедрены технологии капельного и дождевального орошения. 321 теплицы размещены на общей площади 25га. Программы «Сыбага», «Алтын асық» «Құлан» «Обводнение пастбищ» исполнены более чем на сто процентов,- резюмировал руководитель области.

В ходе отчета была затронута тема сферы образования, на которую было выделено 92 млрд. тенге. Что способствовало улучшению материально-технической базы организаций образования области и повышению качества знаний. Особое внимание уделяется расширению сети дошкольных организаций. В ушедшем году открыто 36 детских садов и мини-центр. В настоящее время доля детей от трех до шести лет охваченных дошкольным воспитанием, составляет 80,2%.

Кроме того, введены в эксплуатацию пять детских садов. Количество организаций дошкольного образования, открытых в рамках ГЧП, выросло на 29 единиц, составив 67 дошкольных организаций (65 детских сада, два мини-центра) с охватом 6030 детей.

Аким области подробно осветил сферу здравоохранения. Бюджет здравоохранения в отчетном периоде составил 41млрд. Введены в эксплуатацию шесть объектов и проведен капитальный ремонт в 25 объектах зравоохранения.

Помимо этого приобретены 76 единиц медицинской техники. Для служб скорой помощи приобретены 20 единиц автотранспорта.

Проводимые работы в сфере зравоохранения окажут положительное влияние на социально-демографическое развитие региона.

По итогам встречи акиму области были заданы свыше 45 вопросов и предложений от населения. По ним были даны исчерпывающие ответы. Главе региона были высказаны слова благодарности за плодотворную работу.