Генштаб Турции разрешил женщинам-военнослужащим носить хиджаб
22 февраля 2017, 17:20
Ранее право носить хиджабы как часть униформы получили турецкие женщины-полицейские.
Генштаб Турции отменил запрет на ношение хиджаба для женщин-офицеров и курсантов военных училищ, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ военного ведомства.
Ранее право носить хиджабы как часть униформы получили турецкие женщины-полицейские.
Согласно новому порядку, женщины-офицеры и курсанты военных училищ смогут надевать хиджабы вместе с формой при условии, что лицо должно оставаться открытым.
Фото: Azərbaycan 24
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