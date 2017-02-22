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Генштаб Турции разрешил женщинам-военнослужащим носить хиджаб

22 февраля 2017, 17:20

Ранее право носить хиджабы как часть униформы получили турецкие женщины-полицейские.


Генштаб Турции отменил запрет на ношение хиджаба для женщин-офицеров и курсантов военных училищ, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ военного ведомства.

Ранее право носить хиджабы как часть униформы получили турецкие женщины-полицейские.

Согласно новому порядку, женщины-офицеры и курсанты военных училищ смогут надевать хиджабы вместе с формой при условии, что лицо должно оставаться открытым.

Фото: Azərbaycan 24

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