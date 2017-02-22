Лоссерталес: Все эти усилия уникальны!

Сфокусироваться для эффективного, рационального и уверенного проведения выставки «Астана ЭКСПО-2017» призвал сегодня в ходе третьего международное собрание участников выставки Генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все участники работали активно на всех этапах подготовки к ЭКСПО. Организаторы ответственно подошли к вопросу подготовки и, конечно, мы на этапе последних подготовительных работ, - сказал в ходе своего выступления Лоссерталес. - Наши совместные усилия на данном этапе подготовке, конечно, приведут нас к успеху».

Он отметил, что состоявшая встреча важна для всех участников, а проделанные усилия - уникальны.

«Все эти усилия уникальны, все наши встречи, выступления, презентации, все, что будет проходить в ближайшие дни в этом зале обеспечит отличное и успешное открытие нашей выставки»

Напомним, международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в г. Астана начнется 10 июня и завершится 10 сентября. В целом, ожидается порядка 5 млн. посещений. Планируется, что 85% от общего числа посетителей составят казахстанцы, а 15% - граждане иностранных государств.

На вопрос журналистов «много ли это 15% иностранных туристов на международной выставке?» Лоссерталес ответил:

«Здесь все зависит от индивидуальных моментов страны-организатора. Если о количестве участников ЭКСПО в Китае, то там процент иностранных туристов до 5-7. Ели говорить о выставках в Европе, где идет большая концентрация стран-соседей, транспортной инфраструктуры, то там этот процент доходит до 30%. Планы Казахстана касательно 15% иностранных гостей одновременно и амбициозны, и в то же время прагматичны, учитывая вашу транспортную инфраструктуру. Благодаря тем усилиям, которые предпринимаются, я думаю, что данного числа достигнуть вполне реалистично» - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана