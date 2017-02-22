Разыскиваемый дочерью в Актау бездомный был убит в мае 2016 года собутыльником

Новость о его смерти, позже не нашедшая подтверждения в правоохранительных органах, все же оказалось правдой.





- Мы подняли нашу базу и нашли данные о смерти Алика Давлетшина. В прошлом году в драке его убил собутыльник, который в настоящее время отбывает наказание в виде 15 лет лишения свободы за данное деяние, - рассказал Улыгбек Мылтыков.





Евгения приехала на поиски отца из Костаная после того, как увидела его в одном из видеороликов про бездомных в Актау. Четыре дня дочь искала отца в канализационных колодцах, коллекторах теплотрассы и притонах, где собираются бездомные. Евгения верила, что найдет отца живым, так как ей поступило множество звонков от актаусцев, уверявших, что они видели похожего человека в городе буквально на днях. Сегодня женщине показали могилу отца.













Алик Давлетшин похоронен на кладбище, которое находится за городом вдоль трассы Актау-Курык. На его могильном кресте под номером 133 значится другая фамилия - Парфенов.

- Это от того, что крестов не было, поэтому поставили старый уже подписанный крест и к нему прибили номер, под которым значился захороненный, - рассказал смотритель кладбища.





Светлана Антонова