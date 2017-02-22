Порошенко назвал приоритеты Украины на 2017 год
22 февраля 2017, 17:24
Приоритет в 2017 году — восстановления системы противовоздушной обороны.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приоритетом страны в 2017 году является восстановление системы противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.
"Приоритет в 2017 году — восстановления системы противовоздушной обороны", — сказал Порошенко, выступая в среду на заседании руководящего состава вооруженных сил Украины.
Он также напомнил, что в этом году на Украине запланированы ряд международных учений.
"В прошлом году проведено более 500 семинаров на Украине. К обучению активно привлечены инструкторы из армий иностранных партнеров", — добавил президент.
Фото: 112.ua
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