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Порошенко назвал приоритеты Украины на 2017 год

22 февраля 2017, 17:24

Приоритет в 2017 году — восстановления системы противовоздушной обороны.


Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приоритетом страны в 2017 году является восстановление системы противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.

"Приоритет в 2017 году — восстановления системы противовоздушной обороны", — сказал Порошенко, выступая в среду на заседании руководящего состава вооруженных сил Украины.

Он также напомнил, что в этом году на Украине запланированы ряд международных учений.

"В прошлом году проведено более 500 семинаров на Украине. К обучению активно привлечены инструкторы из армий иностранных партнеров", — добавил президент.

Фото: 112.ua

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