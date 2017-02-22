В 2017 году продолжится строительство и реконструкция 18 молочно-товарной фермы, оснащение которых будут соответствовать мировым требованиям.

Загруженность молокозаводов в ВКО доведут до 60 %. Этого показателя удастся достигнуть, продолжая реализацию плана по развитию молочного производства и переработки, инициированного акимом области Даниалом Ахметовым, передает пресс-служба акима области.





На отчетной встрече глава региона сообщил, что в 2016 году было введено 23 молочно-товарных ферм и действуют 50 пунктов приема. В настоящее время 70 процентов общего объема продукции приходится на личные подворья. Глядя на этот результат, становится очевидным, что переработчики молока раньше работали лишь на одну треть своих мощностей. В текущем году намерены увеличить загруженность молокоперерабатывающих предприятий с 42 до 60%.





В 2017 году продолжится строительство и реконструкция 18 молочно-товарной фермы, оснащение которых будут соответствовать мировым требованиям. По итогам реализации программы в регионе появятся 60 МТФ и 60 молокоприёмных пункта.





Налажена в Восточном Казахстане модель взаимодействия районных акиматов с сельчанами по закупу молока. Специально для этого было создано предприятие, ориентированное на выпуск оборудования для пунктов приема молока. А личные подсобные хозяйства могут приобрести племенной скот через систему микрокредитования. Сельхозпроизводителям, инвестирующим в строительство молочно-товарных ферм на 400 голов и выше с оснащением оборудованием «DeLaval» планируется возмещать затраты по повышенным нормативам субсидирования.





Стоит отметить, что одновременно ведется организационно - разъяснительная работа среди населения по объединению их хозяйств в кооперативы на базе молокоприемных пунктов и перерабатывающих предприятий. Созданная инфраструктура позволит к концу года организовать 12 пилотных кооперативов по производству, закупу и переработке молока.





Фото: news.vtomske.ru







