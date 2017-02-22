Предпринимательская активность в сельской местности за 2016 год

Сельские жители более охотно занимаются собственным бизнесом, чем горожане - 726 тысяч ИП против 564 тысяч в городе. Однако широкие кредитные возможности остаются недоступными для сельчан.

В селах уровень предпринимательской активности существенно превышает показатель в городской местности. По итогам 2016 года в структуре рабочих ресурсов в городах РК всего 15,4% составляет самостоятельно занятое население.

В сельской местности уровень самостоятельной занятости значительно выше - почти 39% экономически активного населения работает на себя.

Уровень продуктивности самостоятельно занятого населения в селах повышается. В частности, порядка 52% таких жителей являются индивидуальными предпринимателями, которые официально фиксируют доходность своей деятельности.

При этом доля таких ИП увеличивается - в 2013 году в сельской местности всего 35% самостоятельно занятого населения работало на индивидуальной основе и получало при этом доход.

Численность продуктивно работающих ИП в селах выше, чем в городской местности - по итогам 2016 года их насчитывалось 726 тысяч против 564 тысяч в городе.

Несмотря на значительное превалирование уровня предпринимательской активности в селах, доступ к кредитной поддержке для сельского малого бизнеса затруднен. Банки в регионах предпочитают работать в городской местности (отдельных кредитов для сел в кредитном портфолио банков нет), сельским жителям практически недоступны дешевые кредитные ресурсы для своей предпринимательской деятельности.

Единственной возможностью для жителей сел остается микрокредитное финансирование, увеличение размеров которого заложено в планах реализации Модернизации 3.0 - глава государства дал поручение правительству РК расширить географию микрокредитования и открыть возможности для получения гражданами РК на селе микрокредитов для своего бизнеса на сумму до 16 миллионов тенге.

В настоящий момент самым крупным участником на рынке сельского микрокредитования является KMF. Его портфель ссуд, предоставленных сельским жителям, оценивается в 32,7 миллиарда тенге. В общем объеме ссудного портфеля организации кредиты в сельской местности занимают 65%.