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Суд отклонил иск на 15 миллионов рублей за сомнение в божественности Джигурды

22 февраля 2017, 17:37

Причиной отказа стало нарушение порядка подсудности — Джигурда оказался не зарегистрирован на территории, относящейся к Савеловскому суду.


Савеловский суд Москвы возвратил популярному российскому актеру и шоумену Никите Джигурде иск о выплате компенсации в 15 миллионов рублей за сомнения в его божественной сущности. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко, передает РИА Новости.

«Суд вернул исковое заявление Джигурды о защите чести и достоинства и компенсации 15 миллионов рублей, ответчиком по которому был заявлен Александр Дворкин», — заявили Тимошенко.

Он также уточнил, что причиной отказа стало нарушение порядка подсудности — Джигурда оказался не зарегистрирован на территории, относящейся к Савеловскому суду.

В конце января певица-шансонье Милена Дейнега подала в суд против актера Джигурды за оскорбление чувств верующих. Недовольство исполнительницы вызвало поведение экцентричного актера на ток-шоу «Пусть говорят». Во время эфира он несколько раз назвал себя богом.

В ответ Джигурда заявил, что неизвестная, по его словам, певица хочет пропиариться за его счет. Артист также пригрозил ей «энергетической поркой».

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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