Стали известны подробности предстоящего выступления Димаша Кудайбергена на I am a singer

Подробности следующего выступления Димаша Кудайбергена на китайском шоу I am a singer раскрыл Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы , сообщает , сообщает Zakon.kz





«Димаш Кудайберген исполнит нашу народную песню "Дайдидау" на конкурсе I am a singer в Китае в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского Национального Университета Искусств! По инициативе Министерства культуры и спорта РК народно-инструментальный ансамбль уже находится в Китае и готовится к выступлению.

Хочу отметить, что сокурсники Димаша с удовольствием поехали в Китай аккомпанировать ему и это будет уникальное исполнение. Ребята выйдут на сцену в наших национальных одеждах, специально пошитых для этого выступления»,- написал министр на странице в facebook.









Димаш Кудайбергенов является обладателем Гран-при конкурса "Славянский базар 2015" в Витебске.





«Кстати именно с песней "Дайдидау" Димаш стал обладателем Гран-При международного конкурса "Славянский базар". Друзья, давайте пожелаем нашим студентам успешного выступления на конкурсе I am a singer. Желаю от себя лично Димашу победы!»,- говорится в опубликованном сообщении.



