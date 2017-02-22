Стали известны подробности предстоящего выступления Димаша Кудайбергена на I am a singer
22 февраля 2017, 17:37
Димаш Кудайберген исполнит народную песню "Дайдидау".
Подробности следующего выступления Димаша Кудайбергена на китайском шоу I am a singer раскрыл Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Zakon.kz.
«Димаш Кудайберген исполнит нашу народную песню "Дайдидау" на конкурсе I am a singer в Китае в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского Национального Университета Искусств! По инициативе Министерства культуры и спорта РК народно-инструментальный ансамбль уже находится в Китае и готовится к выступлению.
Хочу отметить, что сокурсники Димаша с удовольствием поехали в Китай аккомпанировать ему и это будет уникальное исполнение. Ребята выйдут на сцену в наших национальных одеждах, специально пошитых для этого выступления»,- написал министр на странице в facebook.
Димаш Кудайбергенов является обладателем Гран-при конкурса "Славянский базар 2015" в Витебске.
«Кстати именно с песней "Дайдидау" Димаш стал обладателем Гран-При международного конкурса "Славянский базар". Друзья, давайте пожелаем нашим студентам успешного выступления на конкурсе I am a singer. Желаю от себя лично Димашу победы!»,- говорится в опубликованном сообщении.
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