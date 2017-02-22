СМИ: в Германии эвакуирован колледж после сообщений об атаке на учеников
22 февраля 2017, 17:48
Полиция выясняет подробности происшествия.
Колледж в германском Мендене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) был эвакуирован после сообщений о возможном нападении на учеников, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
В настоящее время полиция выясняет подробности произошедшего.
Напомним, 19 декабря в Берлине произошел крупный теракт. Тягач с прицепом, которым управлял террорист Анис Амри, въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши. После совершения теракта Амри покинул страну и впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.
Фото: Deutsche Welle
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845635-a877eb73e09a1bed66207b0b21515f3d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...