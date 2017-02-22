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СМИ: в Германии эвакуирован колледж после сообщений об атаке на учеников

22 февраля 2017, 17:48

Полиция выясняет подробности происшествия.


Колледж в германском Мендене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) был эвакуирован после сообщений о возможном нападении на учеников, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В настоящее время полиция выясняет подробности произошедшего.

Напомним, 19 декабря в Берлине произошел крупный теракт. Тягач с прицепом, которым управлял террорист Анис Амри, въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши. После совершения теракта Амри покинул страну и впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.

Фото: Deutsche Welle

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