Казахстан сохранил четвертую строчку медального зачета Азиатских игр-2017
22 февраля 2017, 17:57
Казахстан остается на четвертой строчке промежуточного медального зачета.
По итогам четвертого соревновательного дня зимних Азиатских игр-2017 в копилке сборной Казахстана семь медалей:1 золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых наград, сообщает Zakon.kz.
Сегодня бронзовые награды завоевали прыгун с трамплина Сергей Ткаченко, мужская команда по конькобежному спорту и женская сборная по шорт-треку.
В медальном зачете лидирует сборная Южной Кореи в ее копилке 30 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых), на втором месте расположилась команда Японии 34 награды (10,11,13), замыкает тройку сборная Китая -16 (6,5,5).
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