Казахстан сохранил четвертую строчку медального зачета Азиатских игр-2017

По итогам четвертого соревновательного дня зимних Азиатских игр-2017 в копилке сборной Казахстана семь медалей:1 золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых наград, сообщает сообщает Zakon.kz





Сегодня бронзовые награды завоевали прыгун с трамплина Сергей Ткаченко, мужская команда по конькобежному спорту и женская сборная по шорт-треку.



В медальном зачете лидирует сборная Южной Кореи в ее копилке 30 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых), на втором месте расположилась команда Японии 34 награды (10,11,13), замыкает тройку сборная Китая -16 (6,5,5).



