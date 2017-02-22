«Это странная новость» – итальянский комиссар ЭКСПО-2017 о своем якобы недовольстве фасадом павильона

Мы тут не только выступаем, но у нас есть интерактивное общение, и до того, как мы начали строительство, все должно быть понятным

Итальянский комиссар национального павильона Италии Стефано Романьян прокомментировал сведения о его якобы недовольстве фасадом.





По его словам, на таких больших конференциях как третья международная встреча участников выставки всегда посвящается много времени сессиям «вопрос-ответ», для прояснения возникающих вопросов. А потому, новость о его недовольстве фасадом он назвал «немного странной» и пояснил: «Мы тут не только выступаем, но у нас есть интерактивное общение, и до того, как мы начали строительство, все должно быть понятным. И поэтому я хотел бы прежде всего поблагодарить руководство ЭКСПО-2017 за наше ежедневное, плодотворное сотрудничество. И сейчас наш проект уже одобрен, потому мы можем как можно раньше начать работу. И когда нас просили внести какую-то ясность по требованиям к фасаду, потому-что было желание провести более тесную координацию. И поэтому для того, чтобы не терять время мы собираем всю информацию, и хотим ее адаптировать, чтобы улучшить эти работы по фасаду» - сказал он.





Его речь дополнила директор департамента строительства и архитектуры Зауре Алтаева. По ее мнению, информация появившаяся в СМИ не корректна, потому как речь шла о декоративном оформлении уже существующего, т.е. готового фасада.





«Это больше баннеры, декоративные элементы. И речь шла о требованиях, которые мы могли бы выдвинуть, чтобы интегрировать все участки в единую экспозицию. Мы наоборот где-то даже поощряем страны к использованию инновационных материалов, подходов в оформлении, проектированию данных декоративных фасадов» - заключила она.





При этом, он отметил, что официальная передача павильона Италии произойдет 2 марта. В этот же день будет проведена презентация павильона в агротехническом университете с участием одного из архитекторов проекта.



