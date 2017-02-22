Более 20 млрд тг конфисковано с осужденных по «делу Аманбаева»

Напомним, сегодня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам был оглашен приговор в отношении Амирхана Аманбаева и еще 35 человек. Все фигуранты приговорены к различным срокам, так в доход государства взыскано их имущество на крупные суммы, передает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы суда Алматы, руководители преступного сообщества С. Ильин, Н. Шаукеров признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 215 ч. 3 (лжепредпринимательство); 263 ч. 1 (создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем); 367 ч. 4 (дача взятки) УК РК (в редакции от 2014 года); 193 ч. 3 п. «в» (отмывание денег, полученных преступным путем) УК РК (в редакции от 1997 года). Окончательно им назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях.

С. Ильин признан судом невиновным и оправдан по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 385 ч.2, ч.3, 296 ч. 2 УК РК за отсутствием события преступления.

А. Аманбаева суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 215 ч.3 (пособничество в лжепредпринимательстве), 263 ч.4 (создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем, с использованием служебного положения), 218 ч.3 п.п. 1,3 (отмывание денег, полученных преступным путем) УК РК (в редакции от 2014 года), 307 ч.4 (злоупотребление должностными полномочиями), 311 ч.5 (получение взятки) УК РК (в редакции от 1997 года). В соответствии со ст. 58 ч.4 УК РК путем частичного сложения ему окончательно назначено к отбытию наказание в виде 14 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в отношении А. Аманбаева в соответствии со ст. 49 ч.2 УК РК судом внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении его классного чина - «государственный советник юстиции 3-го класса», государственных наград - орденов «Құрмет» и «Даңқ» 2-ой степени.

Е. Бронников признан судом невиновным и оправдан по всем пунктам обвинения по ст. 215 ч.3, 262 ч.2 УК РК за отсутствием состава преступления. За оправданным признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением его к уголовной ответственности.

В отношении Е. Баудиновой, И. Карпинской, М. Авазбаевой, Д. Шимовой суд, проявляя гуманизм, применил отсрочку наказания в связи наличием малолетних детей и беременностью.

26 лицам назначено реальное наказание в виде лишения свободы на различные сроки от 4 до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях.

Суд конфисковал с осужденных в доход государства имущество на сумму 1 872 000 000 тенге. Взыскано с осужденных в доход государства 19 804 449 636 тенге.

Главное судебное разбирательство было завершено в течении трех с половиной месяцев, по делу было опрошено 260 свидетелей. Объем дела составил 1 340 томов.

Судом установлено, что преступным сообществом через организованные преступные группы с использованием лжефирм удалось обналичить 111 миллиардов тенге. Общая сумма материального ущерба составила 31 миллиард тенге. В ходе досудебного и судебного рассмотрения дела в добровольном порядке было возмещено в доход государства более 8 млрд. тенге.

Судом вынесены частные постановления о привлечении к уголовной ответственности иных лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Приговор не вступил в законную силу.