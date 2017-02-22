Глава МВД РК проверил боеготовность полицейских Алматинской области

Министр внутренних дел Казахстана генерал-полковник Калмухамбет Касымов в ходе рабочей поездки в Талдыкорган встретился с личным составом ДВД Алматинской области и посетил ряд объектов в целях проверки боеготовности полицейских региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Министр встретился с руководителями полицейских подразделений аппарата ДВД, а также детально ознакомился с деятельностью Центра кинологической службы, где содержатся 20 служебно-розыскных собак, которых используют для поиска наркотиков, взрывчатых веществ, одорологии и в следовой работе. Кроме того, глава МВД посетил Центр оперативного управления талдыкорганского УВД, музей ДВД, спорткомплекс областной полиции и другие объекты.

Отмечается, что в ходе своего визита в Талдыкорган министр внутренних дел Казахстана также принял участие в отчетной встрече акима Алматинской области Амандыка Баталова с населением региона, где были обсуждены основные положения Послания Главы государства.



