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Глава МВД РК проверил боеготовность полицейских Алматинской области

22 февраля 2017, 18:16

Калмухамбет Касымов встретился с личным составом регионального департамента внутренних дел.


Министр внутренних дел Казахстана генерал-полковник Калмухамбет Касымов в ходе рабочей поездки в Талдыкорган встретился с личным составом ДВД Алматинской области и посетил ряд объектов в целях проверки боеготовности полицейских региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Министр встретился с руководителями полицейских подразделений аппарата ДВД, а также детально ознакомился с деятельностью Центра кинологической службы, где содержатся 20 служебно-розыскных собак, которых используют для поиска наркотиков, взрывчатых веществ, одорологии и в следовой работе. Кроме того, глава МВД посетил Центр оперативного управления талдыкорганского УВД, музей ДВД, спорткомплекс областной полиции и другие объекты.

Отмечается, что в ходе своего визита в Талдыкорган министр внутренних дел Казахстана также принял участие в отчетной встрече акима Алматинской области Амандыка Баталова с населением региона, где были обсуждены основные положения Послания Главы государства.



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