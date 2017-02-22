Ерболат Досаев проинспектировал в Актобе строительство объектов по программе «Нұрлы Жол»

Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев посетил Актюбинскую область в составе республиканской информационной группы по разъяснению основных положений Послания Главы государства, в ходе которой проинспектировал строительство объектов в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол».





Ерболат Досаев совместно с акимом области Бердыбеком Сапарбаевым ознакомились с ходом строительства офтальмологической больницы и дворца бракосочетания, которое ведется на условиях государственно-частного партнерства, и 180-квартирного жилого дома в районе «Батыс 2», строящегося дочерней организацией Холдинга АО «Байтерек Девелопмент».

Общая площадь квартир составляет 9 375 кв. м. Строительство жилого дома будет завершено в сентябре. Прилегающая к дому территория будет полностью благоустроена. Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что в строительстве используются строительные материалы местных предприятий.





Растущий спрос на жилье, подчеркнул Ерболат Досаев, планируется удовлетворить в рамках жилищной программы «Нұрлы Жер». Актюбинцы, как и жители других регионов, смогут воспользоваться «льготной» ипотекой по ставке не более 10%. Глава Холдинга пояснил, что «строительным компаниям будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки. При этом половина построенного жилья будет реализована вкладчикам Жилстройсбербанка, это порядка 15% экономически активного населения региона».





Кроме того, в текущем году в Актобе планируется строительство индивидуального жилья в микрорайоне Нұр-Актобе в едином архитектурном стиле, стоимость 1 кв. метра в котором, благодаря применению технологии домостроительных комбинатов, не превысит 120 тыс. тенге. «Очередники, участвующие в пилотном проекте, смогут самостоятельно выкупить готовый дом с земельным участком и проведенными инженерными коммуникациями либо получить заем под сниженные процентные ставки в Жилстройсбербанке», - пояснил Ерболат Досаев.



