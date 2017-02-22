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Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась - Порошенко

22 февраля 2017, 18:38

Кроме того, он обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.


Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией, передает РИА Новости.

"Российский военный контингент на южном востоке, в Приднестровском измерении Молдавии, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на наши территории и угрожает нашим границам", — сказал Порошенко, выступая на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

Кроме того, он обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.

"Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась", — добавил Порошенко.

Украинский лидер также заявил, что власти страны в 2017 году выделят на разработку и закупку нового вооружения около девяти миллиардов гривен (примерно 333 миллиона долларов).

Киевские власти постоянно говорят об "агрессии" со стороны России. При этом в Москве не раз отвергали подобные обвинения, заявляя, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.

Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев


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