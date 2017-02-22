Ученые выяснили причины ожирения у детей

Вероятность развития ожирения у ребенка примерно на 35-40% зависит от генетики родителей и эпигенетических факторов, которые они передают своему потомству, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Economics and Human Biology. Об этом пишет РИА Новости.

"Наше исследование показало, что дети тучных родителей имеют большие шансы стать такими же, когда вырастут. Как оказалось, родительское наследие влияет на самых толстых детей в два раза сильнее, чем на самых худых школьников и дошколят. Это открытие должно заставить нас переосмыслить то, насколько ожирение обусловлено генетическими факторами с одной стороны, и нашим поведением — с другой", — заявил Питер Долтон (Peter Dolton) из университета Сассекса (Великобритания).

Долтон и его коллега Мими Сяо (Mimi Xiao) из Лондонской школы экономики (Великобритания) пришли к такому выводу, проанализировав данные, собранные десятками других групп ученых в ходе наблюдений за здоровьем примерно ста тысяч детей и их родителей в Европе, Америке, Китае, Мексике и Индонезии.

Ученых интересовало то, что именно приводит к развитию ожирения: индивидуальные психологические особенности каждого человека и отсутствие самоконтроля или какие-то генетические факторы, нарушающие круговорот питательных веществ в организме или работу центров аппетита и насыщения в мозге. У каждой из этих теорий есть сторонники, собравшие множество доказательств.

Изучая данные из стран с самыми разными диетическими привычками и разным уровнем распространенности ожирения, Долтон и Сяо пытались понять, какая из этих двух гипотез верна. Для этого ученые сопоставили индексы массы тела у детей и их родителей и проверили, есть ли между ними связь.

Как оказалось, такая связь действительно существовала, и она прослеживалась как в самой "толстой" стране мира – Соединенных Штатах, так и в самой "худой" – в Индонезии. В среднем вероятность развития ожирения у ребенка примерно на 35-40% зависит от того, имели ли его родители лишние килограммы или нет.

Что самое важное, это вероятность менялась для худых и толстых детей. К примеру, для худых детей этот показатель составлял всего 20%, а для тучных детей – превышал 60%. Такие различия, как считают ученые, указывают на факт передачи ожирения от одного поколения к другому и говорят о наличии генетических или эпигенетических факторов в его развитии. К последним, к примеру, относятся особенности в работе микрофлоры кишечника или особые белковые метки на поверхности ДНК.

Все это, по мнению Долтона, нужно учитывать при разработке мер по борьбе с ожирением. Обращать внимание следует в первую очередь на тех детей, чьи родители или родственники имеют лишний вес. Подобный подход, как надеются ученые, позволит сдержать темпы развития эпидемии ожирения в США и по всему миру.

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