В Астане автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В ДВД сообщили, что по факту ДТП полицейскими проводится дознание.

В Астане на пешеходном переходе сбили женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие, как сообщают очевидцы, произошло сегодня днем, ближе к обеду, на одном из оживленных улиц столицы, в районе одного из автоцентров.

«На Жуковке возле Меркура сбили женщину, которая переходила дорогу на "зебре". Полиция, столько зевак, а вот «скорой» не было видно», - сообщил очевидец события Самат Искаков.

В ДВД сообщили, что по факту ДТП полицейскими проводится дознание.

«22 февраля т.г. около 13 ч. 40 мин. 30-летний водитель автомашины «Лада», следуя по улице Кенесары в сторону улицы Сембинова, допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с ушибами и телесными повреждениями доставлена в городскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой», - сообщили в ДВД Астаны корреспонденту Казинформа на официальный запрос.